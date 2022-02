Arqueólogos encontram evidência do primeiro Homo sapiens da Europa em caverna francesa

Arqueólogos encontraram evidências de que o primeiro Homo sapiens da Europa viveu brevemente em um abrigo rochoso no sul da França - antes de desaparecer misteriosamente. Um estudo publicado nesta quarta-feira (9) na revista Science Advances aponta que ferramentas de pedra distintas e um único dente de criança (foto) foram deixados pelo Homo Sapiens no local, cerca de 54.000 anos atrás. Essas são as primeiras evidências de que humanos modernos viveram na Europa ao mesmo tempo que os neandertais, algo que os especialistas suspeitavam, mas não havia comprovação. Uma equipe co-liderada por Ludovic Slimak, antropólogo cultural do Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS, na sigla em francês) e da Universidade de Toulouse-Jean Jaurès, passou as últimas três décadas escavando o abrigo rochoso localizado em Grotte Mandrin, no Vale do Ródano, cerca de 130 quilômetros ao norte de Marselha. O grupo encontrou as ferramentas na chamada camada E, datada entre 56.800 e 51.700 anos atrás. Slimak diz que as ferramentas de pedra da camada se assemelham às encontradas em locais muito mais jovens no sul da França, deixadas por fabricantes desconhecidos, bem como as de locais de idade semelhante no Oriente Médio que estão ligados ao Homo sapiens.