Rainha Elizabeth II celebra 70 anos no poder com comemorações por Londres

A Rainha Elizabeth II celebrou, no último domingo (6), mais um marco histórico em seu reinado: tornou-se a, ou seja, completar 70 anos como soberana. Conforme anunciou o Palácio de Buckingham, o marco será comemorado como pompa, esplendor e um concurso de sobremesas, previstas para 2 a 5 de junho. Por agora, a data foi celebrada com uma salva de tiros em frente à Tower Bridge, em Londres (foto), nessa segunda-feira (7). O príncipe Charles prestou uma homenagem à rainha pela "conquista notável" de chegar aos 70 anos no trono, conforme comunicado. O reinado de Elizabeth II teve início quando ela tinha 25 anos, após a morte de seu pai, George VI, em 6 de fevereiro de 1952. Em um pronunciamento, a rainha afirma que recorda deste dia "tanto pela morte do meu pai, o rei George VI, como pelo início do meu reinado".