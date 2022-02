Porto Alegre ganha 30 novos leitos de retaguarda no Vila Nova, 10 de UTI

A rede hospitalar de Porto Alegre tem um reforço a partir desta terça-feira (8). Mais 30 leitos de retaguarda foram abertos no Hospital Vila Nova, na Zona Sul da Capital, sendo 20 leitos de enfermaria e 10 de UTI. A cerimônia de inauguração contou com a presença do secretário de saúde, Mauro Sparta, do secretário adjunto, Richard Dias, vereadores e deputados estaduais. Conforme divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), os leitos podem ser utilizados para a internação de pacientes com Covid-19. “É mais um instrumento de apoio à saúde e que está à disposição da nossa comunidade”, destacou Sparta. Segundo o presidente da Associação Hospitalar Vila Nova (AHVN), Dirceu Dal Molin, o investimento foi de R$ 470 mil nos novos leitos. Com o incremento, o hospital - que tem toda sua operação voltada ao atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) - conta 583 leitos no total, sendo 50 de UTI.