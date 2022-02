PRF apreende o equivalente a um milhão de reais dentro de travesseiros em Uruguaiana

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez a apreensão, na manhã desta segunda-feira (7), de cerca de 180 mil dólares - o equivalente a um milhão de reais no câmbio atual - sem comprovação de origem na BR 290, na altura de Uruguaiana. O dinheiro era transportado dentro de travesseiros por um casal em um Jeep Compass com placas de Santa Maria, abordado na rodovia. O veículo era conduzido por um homem, 44 anos, natural de Santa Maria, que estava acompanhado de sua esposa, 43. O casal não conseguiu comprovar nem explicar a origem do dinheiro e foi encaminhado à área judiciária local para responder por crime financeiro. Segundo a PRF, o dinheiro e o veículo foram apreendidos e ficarão à disposição da justiça.