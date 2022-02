Hospital de Clínicas realiza primeira terapia gênica assistencial para Atrofia Muscular Espinhal

A pequena Valentina Bonetti Godoi (foto), que acaba de fazer dois anos, entrou na história do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Na última quinta-feira (3), Valentina se tornou a primeira paciente da instituição a receber a terapia gênica para Atrofia Muscular Espinhal (AME) no âmbito da assistência SUS. Conforme a mãe, Bruna Godoi, a maior expectativa é de que a menina volte a se alimentar sozinha. “O restante vamos ver depois. É uma alegria muito grande ter chegado a esse momento”, ressaltou Bruna, pouco antes da alta da filha, no mesmo dia da aplicação. A AME é hereditária e, apesar de rara, é a principal causa de óbito infantil relacionado a doenças genéticas. A terapia gênica foi aprovada pela Anvisa em 2020 e consiste na aplicação de um vírus modificado, que carrega consigo o gene que causa a doença nos pacientes, até os neurônios motores da medula espinhal.