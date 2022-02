Jogadores entram com cães para adoção em partida do Campeonato Mineiro

A disputa entre América e Athletic, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro de 2022, teve uma abertura inusitada na noite de sábado (5). Os jogadores do Coelho, como é conhecido a mascote do América, entraram em campo com animais resgatados após o rompimento da barragem em Brumadinho (MG) como forma de sensibilizar interessados em dar a eles um novo lar. Atualmente, 299 (246 cães e 53 gatos) estão disponíveis para adoção. Os cãezinhos entraram em campo com a seguinte escalação: no gol, Beca, nas laterais Dudu e José, na zaga Arlete e Fred, formando o meio de campo Mickey, Miudinha e Roliço, no ataque, um trio artilheiro, com Sossego, Jade e Tequila. Os animais estão disponíveis para a adoção na página do, que já recebeu cerca de 30 mil visitas desde então.