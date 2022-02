Ato em Porto Alegre pede justiça para Moïse, congolês espancado até a morte

Este sábado (5) foi marcado por protestos pedindo justiça para Moïse Kabagambe, congolês morto após ser brutalmente espancado. Em Porto Alegre, não foi diferente. Centenas de pessoas se reuniram no arco do Parque da Redenção, o Monumento ao Expedicionário, para repudiar o racismo e a xenofobia praticados contra o refugiado congolês, com 24 anos, alvo de golpes até a morte , em 24 de janeiro, na orla da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A manifestação ocorreu de forma simultânea ao evento principal, no próprio Rio, em frente ao quiosque Tropicália, onde Moïse foi assassinado após cobrar uma dívida por dias trabalhados. Em São Paulo, houve protesto na avenida Paulista. Na Capital, movimentos político-sociais carregaram faixas e bandeiras com dizeres como "vidas negras importam", "basta" e "queremos justiça". A manifestação também contou com a presença de representantes da comunidade congolesa e de imigrantes africanos de outros países.