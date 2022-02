Arena Esportiva de Inclusão Boxer é inaugurada em Porto Alegre

Porto Alegre conta, agora, com uma Arena Esportiva de Inclusão Boxer, um espaço com quadra poliesportiva preparada para promover o desenvolvimento social e iniciação multiesportiva, com atividades psicomotoras, recreativas e cognitivas para crianças com desenvolvimento atípico e típico de 1 a 14 anos. O local inédito na Capital tem 300m² e foi inaugurado nessa quinta-feira (3). O idealizador da Arena é o empresário Fabiano Doca, que possui anos de experiência no treinamento de atletas de alto rendimento, e encara como a realização de um sonho a abertura do local. Além de Doca, a Arena contará com o trabalho da psicopedagoga, analista do comportamento e especialista em Transtorno do Desenvolvimento, Nadja Fávero, e do preparador físico Wagner Zaccani, que atuará como coordenador técnico. O espaço está localizado na Rua Gaston Englert, número 42.