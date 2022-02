Exposição no Shopping Praia de Belas marca o lançamento do calendário Camaleoas Contra o Câncer

Uma exposição fotográfica marca o lançamento do Calendário Camaleoas contra o Câncer 2022, iniciativa da ONG Projeto Camaleão com patrocínio da Panvel que tem o propósito de reforçar a autoestima das mulheres diagnosticadas com a doença. Com o tema “O tempo é a gente” e fotos de Raul Krebs, a mostra fica até dia 13 de fevereiro no 3º piso do Praia de Belas Shopping, apoiador do calendário. Nesta edição, o projeto convidou modelos "veteranas" para participarem novamente da ação. As mulheres contaram como é a sua relação com o tempo e suas vivências. A publicação está à venda nas redes sociais da ONG (@projetocamaleao) por R$25,00 e toda a renda dos calendários será revertida para a manutenção das atividades do Projeto Camaleão.