Ex-funcionários da equipe de Washington da NFL fazem novas queixas de assédio contra Daniel Snyder

Seis ex-funcionários da equipe de Washington da NFL prestaram depoimento, nesta quinta-feira (3), ao Comitê de Supervisão e Reforma da Câmara no Capitólio. Os depoentes falaram sobre sua experiência na entidade, onde a liga de futebol concluiu existir uma cultura tóxica em que assédio sexual, bullying e intimidação eram rotina. Um dos denunciados foi o dono da equipe, Daniel Snyder. As ex-líderes de torcida Melanie Coburn e Tiffani Johnston relataram as próprias experiências vividas com Snyder, acusando o proprietário de governar “por medo”. Entre as novas alegações contra Snyder, está a de que executivos da equipe teriam contratado prostitutas após um evento na casa de Snyder em Aspen, Colorado. Outra depoente Ana Nunez, ex-coordenadora de desenvolvimento de negócios e atendimento ao cliente e executiva de contas, foi às lágrimas (foto) ao falar que tentou denunciar os abusos sofridos, mas “ninguém fez nada a respeito”.