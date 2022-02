Porto Alegre ganha nova estação de recarga de veículos elétricos

A Macro Office (centro de eventos, coworking e self storage) fechou uma parceria com a Zletric, tornando-se uma das estações para recarga de veículos elétricos em Porto Alegre. Perto do Aeroporto, a estação de carregamento da Macro Office já está disponível para utilização de clientes e visitantes, no primeiro andar do estacionamento da Torre América, na Rua Piauí, 193, na Zona Norte de Porto Alegre. Para utilizar o serviço, basta utilizar o App da Zletric. Dentre as suas demais práticas de energia renovável, a infraestrutura da Macro Office possui um parque com 186 placas solares, responsável por mais de 54% da energia elétrica de suas duas torres. Os carros elétricos tem como objetivo claro um grande impacto na redução da emissão de gases de combustíveis, auxiliando o meio ambiente e as principais montadoras já fizeram a previsão para acompanhar a tendência e tornar 100% de sua frota em carros elétricos em uma década, com o objetivo claro de ter um grande impacto na redução da emissão de gases de combustíveis.