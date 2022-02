Ação resulta na captura de 19 escorpiões amarelos no Centro de Porto Alegre

O trabalho realizado pela Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Departamento Municipal de Água e Esgotos nessa terça-feira (1º) resultou na captura de 19 escorpiões amarelos na região da Praça Dom Feliciano e Rua dos Andradas. Os animais capturados serão encaminhados ao Centro de Informações Toxicológicas (CIT). A região do Centro Histórico é a que registra o maior número de visualizações na cidade. Em 2022, foram oito, além de duas no Menino Deus. Em caso de ver escorpião amarelo na Capital, a recomendação é registrar a ocorrência no 156. Se houver acidente, além da notificação, a vítima deve ser encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro, para avaliação e providências necessárias.