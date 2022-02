Ano Novo Lunar é comemorado nesta terça, com início do Ano do Tigre

O Ano Novo Lunar, um dos feriados mais importantes em grande parte da Ásia, começa nesta terça-feira (1º). Este será o Ano do Tigre, ou o ano 4720 no calendário. O calendário tem a lua como parâmetro, e as celebrações começam com o nascer da segunda Lua nova após o solstício de inverno (21 de dezembro), que pode ocorrer em qualquer data entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro. O ano lunar tem cerca de 354 dias, que é o tempo que a Lua leva para completar 12 ciclos completos. Segundo a tradição, o tigre é considerado o rei dos animais e representa poder, coragem, confiança, força e liderança. Neste ano, as comemorações na China foram reduzidas, por conta da pressão da variante Ômicron e das restrições com a política Covid zero. Mesmo assim, shoppings e algumas regiões tiveram decorações especiais para a data (foto), onde pessoas registraram o ano que se inicia.