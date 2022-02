Novos deques do Mercado Público são entregues à comunidade

Os novos deques externos do Mercado Público de Porto Alegre foram entregues à comunidade nesta terça-feira (1º), 26 dias após o início das obras. As instalações foram vistoriadas hoje pelo prefeito em exercício, Ricardo Gomes, e pelos secretários Cezar Schirmer e André Barbosa. A modernização é uma iniciativa conjunta da prefeitura e de permissionários do Mercado Público. Com o objetivo de garantir durabilidade ao novo ambiente, a madeira foi substituída por 70 toneladas de concreto de alta resistência. Todos os deques contam com rampas de acesso e o piso recebeu a aplicação de resina antiderrapante de alta performance, dando a segurança necessária a usuários que possuam dificuldades de locomoção. A integração das áreas de convivência também foi modificada, com um novo cercamento que ocorre por meio de floreiras de concreto e cordas.