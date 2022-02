Deslizamento de terra deixa 14 mortos no Equador após arrasar ginásio

Um deslizamento de terra causado pelas chuvas mais intensas das últimas duas décadas em Quito deixou pelo menos 14 mortos, na segunda-feira (31), após a destruição de uma quadra de esportes, segundo anunciaram autoridades locais. Aparentemente, havia um grande grupo de jogadores de vôlei e de torcedores na quadra no momento do incidente. O deslizamento da encosta do vulcão Pichincha afetou o setor de La Gasca, no lado noroeste da capital equatoriana, que vem sofrendo fortes chuvas. Autoridades locais disseram que o volume de chuva foi de 3,5 litros por m2 e, na segunda-feira (31), de 75 litros por m2, quando estavam previstos dois litros por m2, um número recorde que a capital não registrava desde 2003. De acordo com o socorrista Cristian Rivera, várias das vítimas sofreram de hipotermia e que a "lama chegava aos joelhos".