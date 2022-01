Prefeitura de Porto Alegre inicia reparos no Túnel da Conceição

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) deu início, nesta segunda-feira (31), à revitalização do Túnel da Conceição, no Centro de Porto Alegre. O serviço ocorre no sentido bairro-Centro e, com isso, o trânsito fica em meia pista na entrada do túnel. A revitalização deve ocorrer durante todo o mês de fevereiro nos dois sentidos de forma alternada. As equipes da prefeitura trabalham na limpeza, pintura e em pequenos reparos da estrutura, e o serviço será realizado diariamente, das 9h às 16h, para evitar os horários de pico da manhã e do fim da tarde. Além disso, a prefeitura está fazendo serviços de recuperação na Elevada da Conceição, que faz ligação com o túnel, desde fevereiro de 2021. Como parte do projeto de recuperação da área, em junho do ano passado, algumas das colunas da Elevada da Conceição foram