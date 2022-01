Jovem baleia ferida encalha em praia perto de Atenas e equipe de resgate trabalha para salvar o animal

Uma jovem baleia ferida no focinho encalhou em uma praia no sul de Atenas, nesta sexta-feira (28), e os esforços de resgate do animal estão em andamento. Um patrulheiro da polícia portuária e mergulhadores do centro grego de salvamento de cetáceos Arion estão envolvidos no resgate baleia, que movia lentamente sua cauda, na água, perto da praia de Flisvos. Aimilia Drougas, oceanógrafa e cofundadora da Arion, disse à AFP que "a baleia Ziphius cavirostris, uma espécie bastante comum no mar Egeu e no mar Jônico, assim como na costa de Creta (sul), estava ferida no focinho". O animal já havia sido detectado na quinta-feira (27), a cerca de 15 km de distância, e a tentativa de conduzi-lo para o mar foi feita. Nesta sexta, porém, a baleia que é bastante jovem, foi encontrada encalhada. A suspeita é de que o ferimento tenha sido causado por hélices de navios.