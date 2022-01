Papa Francisco pede que pais não condenem filhos por orientação sexual

O Papa Francisco pediu nesta quarta-feira (26) que os pais não condenem os filhos por causa de orientação sexual, mas sim ofereçam apoio a eles. "Essas questões incluíam pais que veem diferentes orientações sexuais em seus filhos e como lidar com isso, como acompanhar seus filhos e não se esconder atrás de uma atitude de condenação", disse Francisco. O pontífice fez o comentário em uma audiência semanal no Vaticano, referindo-se às dificuldades dos pais na criação dos filhos. Anteriormente, o Papa já havia dito que os homossexuais têm o direito de serem aceitos por suas famílias como filhos e irmãos e defendido que os casais homossexuais tenham proteções legais, no que diz respeito à esfera civil. Embora não possa aceitar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a instituição pode apoiar leis de união civil destinadas a dar a eles direitos conjuntos nas áreas de pensões e saúde e questões de herança. Em março de 2021, o Vaticano decidiu que a Igreja Católica não pode abençoar a união de pessoas do mesmo sexo. No entanto, homossexuais podem ser aceitos e podem receber bênçãos na Igreja Católica.