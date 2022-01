Mais de mil pessoas vão às ruas da capital de Burkina Faso celebrar golpe de estado

Na segunda-feira (24), militares de Burkina Faso anunciaram na televisão a tomada do poder do país e a destituição do presidente Roch Marc Christian Kaboré e do governo em exercício. Soldados se amotinaram no domingo (23) em vários quartéis do país africano para exigir a saída de chefes do Exército e "meios mais adequados" para lutar contra os extremistas islâmicos que atacam a nação desde 2015. Na terça-feira (25), mais de mil pessoas se reuniram na capital do país, Ouagadougou (foto), em apoio ao golpe de Estado. O governo federal brasileiro, através do Ministério de Relações Exteriores, emitiu uma nota, na noite de terça, para manifestar preocupação com a situação política de Burkina Faso. Na nota, o Itamaraty pediu um "diálogo amplo, pacífico e democrático entre as forças políticas do país, com vistas à rápida restauração da ordem constitucional".