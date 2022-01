Parlamento do Equador abre segundo debate sobre lei de aborto em caso de estupro

O parlamento do Equador iniciou, nesta terça-feira (25), o segundo debate acerca do projeto de lei sobre aborto em caso de estupro. Grupos feministas se reuniram em torno da Assembleia Nacional (foto), em Quito, apesar da sessão ter sido realizada virtualmente. Cerca de 300 pessoas, de diversas partes do país, participaram da manifestação de apoio. O rascunho da Lei Orgânica de Garantia para Interrupção Voluntária de Gravidez para Meninas, Adolescentes e Mulheres em Caso de Estupro foi preparado na semana passada pela Comissão de Justiça, que o aprovou com sete votos a favor, dois contra e uma abstenção. O projeto prevê, entre outros aspectos legais, que não é necessária queixa, exame ou declaração prévia para ter acesso à interrupção da gravidez em decorrência de estupro. O presidente do Equador, o conservador Guillermo Lasso, antecipou, nesta terça, que irá vetar o projeto de lei caso seja regulamentado pelo Congresso.