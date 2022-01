Aviões são impedidos de decolar por conta de nevasca no Mediterrâneo

Uma tempestade de neve atingiu o leste do Mediterrâneo nesta segunda-feira (24), e causou transtornos na Turquia e na Grécia. A cidade turca de Istambul teve que fechar por 24h o aeroporto mais movimentado do continente europeu, comprometendo voos para o Oriente Médio, África, Europa e Ásia. Todo o comércio do município fechou as portas e até a entrega de comida foi interrompida. Além disso, centros de vacinação contra Covid-19 foram fechados. Em Atenas, capital da Grécia, uma onda de frio derrubou as temperaturas a -14 ºC, causou apagões e bloqueios em várias estradas. Esta foi a primeira nevasca do inverno grego, e forçou o fechamento e das escolas e do Parlamento do país. Na tarde de segunda, centenas de motoristas ficaram presos em seus veículos. O exército, bombeiros e polícia começaram a trabalhar para resgatar os motoristas retidos no início da noite de segunda-feira.