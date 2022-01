Homenagens marcam os três anos anos da tragédia em Brumadinho

A tragédia ocorrida em Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019, quando a ruptura de uma barragem da mineradora Vale deixou 270 mortos e provocou degradação ambiental em diversos municípios mineiros, completa três anos nesta terça-feira (25). A data está sendo marcada por diversas homenagens feitas pelas famílias das vítimas que perderam seus entes queridos na tragédia. Entre as homenagens está uma romaria (foto), organizada pela Região Episcopal Nossa Senhora do Rosário (Renser), da Arquidiocese de Belo Horizonte, em parceria com movimentos populares e pessoas defensoras dos direitos humanos e da natureza. A Romaria ocorre entre os dias 22 e 27 de janeiro e tem como lema "Memória e Justiça". No final desta manhã, outras homenagens foram feitas, como a soltura de balões, minuto de silêncio e interpretações de canções por artistas na cidade na presença das famílias das vítimas. A tragédia completa três anos no momento em que