Julian Assange, fundador do WikiLeaks, ganha direito a apelar contra extradição aos EUA

A Alta Corte de Londres concedeu, nesta segunda-feira (24), o direito de apelação à Suprema Corte britânica ao fundador do WikiLeaks, Julian Assange, contra sua possível extradição aos Estados Unidos. Apoiadores protestaram contra a extradição do jornalista (foto). Assange enfrenta acusações sob a Lei de Espionagem por seu papel na publicação de informações confidenciais militares e diplomáticas, e pode enfrentar até 175 anos de prisão. As informações publicadas no WikiLeaks expõem possíveis crimes de guerra dos EUA em suas intervenções no Iraque e no Afeganistão. Em janeiro de 2021, uma decisão do tribunal de magistrados considerou que, pois seria “opressivo”, devido à sua saúde mental. Em dezembro, porém, o Supremo Tribunal americanoe alegou que Assange pode ser extraditado com base nas garantias dadas pelo governo sobre seu tratamento lá.