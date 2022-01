Centro de Informações Turísticas do Mercado Público é reaberto com novidades na programação

Fechado desde o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020, o Centro de Informações Turísticas (CIT) do Mercado Público de Porto Alegre reabriu nesta segunda-feira (24). O local recebeu um investimento de aproximadamente R$ 20 mil reais da Prefeitura Municipal para melhorias na infraestrutura, elétrica, pintura e comunicação visual. Além dos reparos, o CIT reabre com novas propostas de programação: serão realizadas passeios com guias pelo Mercado Público, apresentações artísticas e culturais. As visitas guiadas no Mercado Público, Paço Municipal e outros pontos turísticos do Centro serão realizadas uma vez por mês pela Associação Brasileira de Agências de Viagens em conjunto com o Sindicatos Estadual dos Guias de Turismo. Além disso, o Convention Bureau confirmou ações semanais de promoção do turismo no CIT. O horário de atendimento do CIT é de terça a domingo, das 09h às 18h.