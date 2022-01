Último final de semana da Festa da Uva e da Ameixa na Capital

Quem ainda não conseguiu visitar a 30ª edição da Festa da Uva e da Ameixa em Porto Alegre tem a última oportunidade neste sábado (22) e domingo (23). O evento acontece na Praça Nossa Senhora do Belém, em Belém Velho, das 9h às 20h. No local, são ofertados produtos produzidos na zona rural da Capital. A média de preço fica entre R$7 e R$ 10 por quilo. Além da ameixa e da uva, os visitantes também encontram outras frutas, como pêssego e melancia, e sucos comercializamos no local. A Festa da Uva e da Ameixa tem o objetivo de fomentar a atividade econômica rural e faz parte do calendário oficial dos 250 anos de Porto Alegre. Uma das metas para o próximo ano, segundo o setor de fomento da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), é incentivar o crescimento do evento, com mais produtores e atrações.