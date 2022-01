Ativistas do movimento LGBTQIA+ protestam em frente ao Parlamento húngaro

Um grupo de ativistas do movimento LGBTQIA+ estendeu uma bandeira de arco-íris de 30 metros de comprimento em frente ao Parlamento húngaro nesta sexta-feira (21) (foto). O ato ocorreu antes de uma coletiva de imprensa da Budapest Pride e da European Pride Organizers Association (EPOA). As organizações anunciaram que a Parada do Orgulho de Budapeste deste ano será realizada na capital em 23 de julho. O movimento ocorre em meio a uma forte regressão dos direitos LGBTQ na Hungria e na Europa Oriental em geral. No ano passado, o governo do primeiro-ministro Orban aprovou uma lei para proibir a "promoção" da homossexualidade a menores. Conforme divulgado pela AFP, o organizador do evento, Mate Hegedus, disse que o novo regulamento dificultou a vida de todas as áreas da comunidade e pede que as pessoas aptas a votar, optem por invalidar o referendo LGBTQ, que será realizado ao mesmo tempo que as eleições parlamentares de 3 de abril.