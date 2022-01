Ambulatório de Cirurgia Plástica de Pequeno Porte do IAPI promove segundo mutirão

O Ambulatório de Cirurgia Plástica do IAPI promoveu, durante a quinta-feira (20), o segundo mutirão de cirurgias plásticas de pequeno porte. A ação foi realizada pela equipe de enfermagem do Centro Cirúrgico IAPI, em conjunto com a equipe médica de residentes do professor Antônio Carlos Pinto Oliveira, que coordena a residência em Cirurgia Plástica do Hospital de Clínicas. A atividade aconteceu no próprio ambulatório, que foi inaugurado no fim de 2018, e realiza procedimentos cirúrgicos nas especialidades de cirurgia plástica de pequeno porte e dermatologia. Os atendimentos são efetuados todas as quintas-feiras, das 13h às 17h. No total, 14 pacientes registrados no Sistema de Gerenciamento de Marcação de Consultas da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) foram chamados no segundo mutirão, mas apenas sete compareceram.