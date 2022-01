Governador Eduardo Leite visita obra rodoviária e acompanha a vindima na Serra

Em visita a Bento Gonçalves durante a terça-feira (18), o governador Eduardo Leite vistoriou a obra que liga a RSC-470 e a ERS-431, no Vale Aurora, e também acompanhou o tradicional processo da vindima no sítio de lazer Zucchi. O governador foi recebido pelo prefeito Diogo Siqueira. Ligando duas rotas turísticas da região da Serra, o trecho em pavimentação no Vale Aurora contou com R$ 1 milhão do Estado em 2020, por meio de convênio firmado entre o município e o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). Com o programa Avançar, lançado em 2021, foram destinados R$ 7,65 milhões para a conclusão da obra. Ao visitar o sítio de lazer Zucchi, que faz parte da Rota Rural Encantos de Eulália, criada em 2013 e que passa pelo interior de Bento Gonçalves, na Linha Eulália, Leite vivenciou a vindima, participando da colheita (foto) e da pisa da uva.