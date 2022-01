EPTC recolhe placas de veículos perdidas no temporal para devolver a motoristas

Equipes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) recolheram placas de veículos perdidas durante as fortes chuvas que atingiram Porto Alegre e o Estado nos últimos dias. Para auxiliar a população, as placas foram guardadas na sede da EPTC, na rua João Neves da Fontoura, nº 7, Azenha. Os interessados podem consultar o serviço de Atendimento ao Cidadão do número 118 para saber se a sua placa foi encontrada. Se confirmado, elas podem ser retiradas na sede da empresa, das 9h às 16h. Para que os condutores possam regularizar a situação, a EPTC não vai registrar infrações por falta de placa dianteira em até três dias após os fortes alagamentos atingirem a Capital. Em caso de outras placas serem encontradas pelos cidadãos, elas podem ser entregues para agentes de fiscalização de trânsito ou na sede da empresa.