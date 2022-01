Porto Alegre realiza a 30ª edição da tradicional Festa da Uva e da Ameixa

A 30ª edição da Festa da Uva e da Ameixa de Porto Alegre teve início neste sábado (15) na Praça Nossa Senhora de Belém, em frente à escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Pacheco Prates, em Belém Velho. Neste ano, o evento retornou ao local, já que as últimas duas edições foram prejudicadas pela pandemia. A colheita da uva foi aberta nesta sexta-feira (14) na Capital. Segundo estimativas dos produtores e do Escritório Municipal da Emater, em 2021, houve um aumento de 20% na produção de uva em Porto Alegre. A Festa da Uva e da Ameixa busca fomentar a atividade econômica rural, oferecer à população alimentos nutritivos, além de incentivar o escoamento da produção local. Nesta edição, conta também com artesanato. Ela faz parte do calendário oficial dos 250 anos de Porto Alegre e terá programação nos dias 15, 16, 22 e 23 de janeiro, das 9h às 20h.