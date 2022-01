Trilha guiada gratuita na Redenção apresenta principais marcos e árvores históricas do parque

Na manhã desta sexta-feira (14), a Equipe de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) de Porto Alegre realizou uma trilha guiada no Parque Farroupilha, a Redenção. A atividade teve início no Centro de Visitantes, próximo ao pedalinho, com uma apresentação da equipe e orientações sobre o percurso, que teve duração de cerca de duas horas e passou pelos principais marcos e árvores históricas do parque. O chefe da Equipe de Educação Ambiental da Smamus, Lisandro Gonçalves, afirma: “A equipe pretende fazer com que o cidadão enxergue as áreas verdes como áreas vitais para o desenvolvimento da cidade. É importante cuidar desses espaços”. A trilha gratuita é a primeira de uma série, as outras duas serão nos dias 19 e 24, também na Redenção, com inscrições ainda abertas. Interessados em participar devem entrar em contato pelo número 3289–7597 ou pelo e-mail [email protected]