Termômetros batem a casa dos 40ºC em Porto Alegre e tendência é de ainda mais calor no fim de semana

A onda de calor que atinge o Rio Grande do Sul levou os termômetros à casa dos 40ºC em Porto Alegre nesta sexta-feira (14). No termômetro próximo ao Parque da Redenção, foi registrada a marca de 42ºC nesta tarde (foto). Segundo a empresa MetSul Meteorologia, a previsão para este fim de semana e início da próxima semana é de sensação de ainda mais calor para a Capital dos gaúchos. No sábado (15), os termômetros podem, novamente, chegar aos 40ºC; cenário que se repete no domingo (15). Já na segunda-feira (17), as temperaturas podem chegar aos 41ºC. O que muda neste fim de semana é a chegada da fase úmida do calor, que, segundo a MetSul, trará temporais, alguns fortes a severos e com danos de forma isolada, e sensação térmica excepcionalmente alta, com madrugadas de temperatura elevada.