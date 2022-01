Primeira etapa da restauração da iluminação do Parque Marinha é concluída

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), por meio da concessionária IPSul, concluiu a primeira etapa da restauração da iluminação do Parque Marinha do Brasil, de Porto Alegre. As áreas sudeste e oeste do parque foram as primeiras a serem concluídas e esta semana já começaram a operar com nova iluminação em LED. Os serviços de revitalização da iluminação da Capital se iniciaram em agosto de 2021, com. O secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia, comentou a revitalização no parque: “com o trecho 3 da Orla do Guaíba pronto, o movimento aumentou bastante na região e, nesse calor, muita gente aproveita esse espaço durante a noite. A recuperação da iluminação do Marinha é mais uma contribuição para deixar toda toda a área mais segura". A segunda etapa está prevista para começar até o final de março, com a restauração da parte sul do parque.