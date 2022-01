Calorão trará temperaturas recorde a Porto Alegre

O Rio Grande do Sul se prepara para uma fortecom maior intensidade no fim desta semana. Em Porto Alegre, os termômetros já marcavam os 36°C (foto) na manhã desta terça-feira (11), e a previsão é de que venham a registrar temperaturas ao redor dos 40°C na quarta, de acordo com a MetSul Meteorologia. A onda de calor deve permanecer até o próximo domingo (16). Conforme a meteorologista Estael Sias, da MetSul, o calor elevado no Rio Grande do Sul já era esperado em decorrência de um. Sias também prevê calor ao redor de 40°C em diversas cidades localizadas no Centro, no Oeste e no Nordeste do Estado, e temperaturas máximas ao redor de 43°C na região da Fronteira Oeste. Já nos vales do Taquari e dos Sinos, os termômetros deve girar ao redor de 42°C.