Servidores penitenciários lotam a Câmara de Vereadores de Porto Alegre durante assembleia

Os servidores penitenciários do Rio Grande do Sul realizaram uma assembleia geral extraordinária, nesta terça-feira (11), no Plenário Otávio Rocha da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, para debater possível greve. A categoria foi excluída do grupo de servidores da segurança pública que recebeu promoções e o objetivo da ação é reivindicar direitos que estão sendo negados e protestar contra mudanças na carga horária. Além disso, a categoria reivindica o mesmo índice de reposição salarial que será concedido a servidores da área da segurança pública como Brigada Militar, Polícia Civil, IGP e CBMRS. Após a assembleia, o grupo fará manifestação no Centro Administrativo e em frente ao Palácio Piratini.