Estrutura da Unimed para testagem de Covid-19 é inaugurada em Atlântida

Com o objetivo de atender a alta demanda pela busca por testes para Covid-19 no Litoral Norte gaúcho, a Unimed Porto Alegre inaugura nesta terça-feira (11) uma unidade avançada do seu laboratório para coleta de testes RT-PCR. A estrutura emergencial atenderá clientes da Unimed e particular, e está localizada junto à sede social da SABA, em Atlântida. A unidade estará aberta todos os dias da semana, das 8h às 19h, exclusivamente com o serviço laboratorial para o exame de detecção do Coronavírus, o RT-PCR, por biologia molecular, mediante solicitação médica. Em caso de viagem, o exame poderá ser feito de forma particular, sem necessidade de pedido médico. A Unimed Porto Alegre intensificará sua presença no Litoral Norte e Costa Doce até o dia 6 de março de 2022.