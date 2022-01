Obra de arte para Trincheira da avenida Anita Garibaldi é escolhida

A prefeitura de Porto Alegre anunciou o resultado do concurso que definiu o artista para ilustrar a trincheira da avenida Anita Garibaldi, na Zona Norte da Capital. O projeto do arquiteto e artista visual Bruno Borne foi o vencedor e primeiro colocado de seis propostas recebidas e avaliadas pela Coordenação de Artes Visuais da Secretaria Municipal da Cultura (SMC) de Porto Alegre. Batizado de Penumbra (foto), o trabalho do autor define a graduação de luz para a sombra e foi pensado como uma metáfora do percurso luminoso que acontece do dia para a noite. Para Borne, a pintura é a técnica artística que melhor se adapta ao ambiente da trincheira e será executada para desestimular pichações. O vencedor receberá premiação de R$ 20 mil. Outros R$ 220 mil serão pagos para a execução da proposta, que tem previsão de dois a cinco meses de duração a partir da assinatura do contrato.