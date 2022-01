DMLU dá início às ações de 2022 para plantio urbano sustentável em Porto Alegre

As ações de plantio urbano sustentável que serão realizadas pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) na Capital do Estado em 2022 iniciaram nesta quinta-feira (6). A primeira iniciativa do ano foi realizada no bairro Campo Novo, onde semanalmente eram retiradas 14 toneladas de resíduos, alvo de descarte irregular. No lugar do foco de lixo foi feito o plantio de árvores, a exemplo do que ocorre em várias regiões da cidade. Na revitalização dos espaços, são utilizadas floreiras feitas a partir de materiais reaproveitados, como paletes, além de um composto orgânico que é produzido na Unidade de Triagem e Compostagem (UTC) do DMLU. Em 2021 ocorreram 134 ações na cidade. A própria população pode solicitar o serviço, que é executado pela Equipe de Gestão e Educação Ambiental do DMLU, pelo telefone 156.