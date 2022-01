BMW apresenta carro que muda de cor com um toque na CES 2022

A BMW divulgou em apresentação na CES 2022 - principal feira de produtos eletrônicos do mundo, que acontece até o final dessa semana em Las Vegas (EUA) - um novo modelo de carro que permite que o motorista mude a cor do veículo instantaneamente, com apenas um toque em um dispositivo. O modelo BMW iX Flow (foto) possui a tecnologia 'E Ink', que é capaz de alterar a cor do carro em segundos. “No futuro, os donos de um carro da BMW vão poder mudar a cor de seus veículos apenas pressionando um botão”, disse Stella Clarke, líder do projeto BMW iX. A empresa alega que a tecnologia é semelhante àquelas utilizada nas telas de e-Books. A pintura do carro é composta por milhões de microcápsulas que tem diâmetro equivalente à espessura de um fio de cabelo humano. Cada uma dessas microcápsulas contém pigmentos brancos com carga negativa e pigmentos pretos com carga positiva.