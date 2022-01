Alta procura causa filas no primeiro dia de testagem de Covid-19 no Posto de Saúde Modelo

Nesta sexta-feira (7), o Posto de Saúde Modelo, no bairro Santana, assim como outras 31 unidades de Saúde, passou a contar com os testes de antígeno de Covid-19 em Porto Alegre. Atualmente, sãoque contam com os testes, e na segunda-feira (10), este número deve aumentar para 132, o que representa a totalidade das Unidades de Saúde da Capital. Na manhã desta sexta, primeiro dia de testagens no Modelo, a procura foi tão alta que as senhas disponíveis esgotaram nas primeiras horas da manhã, gerando longas filas (foto) dos pacientes que passaram por triagem e aguardavam a testagem. A estratégia de aplicar o teste antígeno na Capital se dá por conta da rapidez dos resultados deste tipo de teste, que ficam prontos em poucos minutos. A testagem no Posto Modelo deve ser retomada na segunda-feira, com novas senhas liberadas à população.