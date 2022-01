Manifestantes fazem ato a favor do indiciamento dos líderes do ataque ao Capitólio

Manifestantes realizaram um ato em Nova York nesta quinta-feira (6), a favor da punição dos líderes do ataque ao Capitólio (foto). A manifestação foi chamada de Salve a Democracia - Indicie os Líderes do Golpe, e marca um ano da invasão violenta ao prédio que abriga o Congresso dos Estados Unidos. Os invasores tentavam impedir que o Legislativo certificasse a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020. Na ocasião, quatro pessoas morreram, e um policial do Capitólio, atacado pelos invasores, faleceu no dia seguinte. Até o momento, mais de 725 pessoas já foram presas e indiciadas e, segundo a agência France Presse, o FBI acredita que pelo menos 2 mil estiveram envolvidas. Nesta quinta, o presidente Joe Biden fez um discurso no National Statuary Hall no edifício do Capitólio, no qual alertou sobre a fragilidade da democracia e acusou Donald Trump de criar e espalhar uma "teia de mentiras" sobre as eleições do ano passado.