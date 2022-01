Sapucaia inaugura Centro de Atendimento para testagem de sintomas gripais

A prefeitura de Sapucaia do Sul inaugurou, nesta quinta-feira (6), um Centro de Testagem e Atendimento Médico de Sintomas Gripais, na Unidade Básica de Saúde Centro. A ação é motivada pelo elevado aumento na procura por atendimento de pacientes com sintomas de gripe no Hospital Getúlio Vargas e UPA. De acordo com a prefeitura, o Centro de Atendimento irá facilitar o acesso da população ao atendimento médico, já que a UBS tem uma localização centralizada e ajudará a desafogar o a UPA e hospital. No Centro, estão montadas barracas para fazer a triagem das pessoas com sintomas como tosse, febre e secreção nasal. A partir daí, de acordo com a necessidade, os pacientes são encaminhados para a consulta com o médico, que estará atendendo no local. A UBS Centro fica localizada na Av. Justino Camboim, 74 – Camboim, em Sapucaia do Sul.