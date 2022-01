Porca pintora conhecida como 'Pigcasso' tem obra vendida por R$ 150 mil

Uma porca da África do Sul, conhecida como "Pigcasso", pintou um quadro que foi vendido por 20 mil libras (cerca de R$ 150 mil). Com este valor, a porca bateu o recorde de obra mais cara feita por um animal, superando o quadro que tinha sido vendido por 14 mil libras em 2005, pintado por um chimpanzé. Nomeada "Wild and Free" (foto), a pintura foi comprada pelo alemão Peter Esser. A carreira da porca como pintora se iniciou há mais de 5 anos, quando alguns pincéis velhos foram deixados perto do animal e ele começou a brincar. Os quadros abstratos da porca já foram expostos em galerias, mas essa foi a primeira vez que uma obra atinge esse valor de venda. Pigcasso foi salva do abate em 2016 e hoje vive em uma fazenda para animais resgatados. Os lucros das vendas vão para a fazenda em que a porca vive com outros animais resgatados.