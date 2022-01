Concluídas as obras do canteiro central na Orla de Ipanema

Nesta quarta-feira (5), foram oficialmente concluídas as obras no canteiro central da Orla de Ipanema, na capital gaúcha. As melhorias iniciariam em junho do ano passado, marcando as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente em Porto Alegre. O projeto estipula que a Orla seja totalmente reformada, com conserto do passeio e criação de espaços adicionais de contemplação, instalação de novos bancos e lixeiras, colocação de novas churrasqueiras, revitalização de playgrounds localizados no trecho, construção de rampas de acesso, entre outras obras de recuperação do espaço. A execução é viabilizada por meio do Termo de Alienação de Solo Criado por Contrapartida, firmado com a empresa Melnick Even devido ao empreendimento da construtora na Rua Santa Cecília. A obra do calçadão tem orçamento de R$ 779 mil e a dos canteiros, R$ 384 mil.