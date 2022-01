Incêndio ameaça Península Valdés, área natural pertencente à Patagônia Argentina

Um incêndio florestal atinge o território de Península Valdés (foto), província de Chubut, área turística localizada na Patagônia Argentina. Bombeiros trabalham no combate ao fogo que já consumiu milhares de hectares de mata nativa, segundo as autoridades, e cujas causas são desconhecidas. O incêndio que atinge a região começou no dia 1º de janeiro ao norte de Puerto Madryn, também na província de Chubut - cerca de 1.300 quilômetros ao sul de Buenos Aires - e, depois de devorar mais de 80.000 hectares em seu rastro, atingiu os arredores do Istmo Carlos Ameghino, faixa de terra que une a parte continental desse distrito com a Península Valdés. A península foi declarada Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO em 1999, contém várias reservas naturais e é um dos destinos de observação de baleias francas mais importantes do mundo.