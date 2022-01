DMLU retira 18 toneladas de resíduos nos bairros São José e Aparício Borges

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) fez um mutirão de limpeza no domingo (2), nos bairros São José e Aparício Borges. Dos dez locais atendidos, que são alvos de descarte irregular de resíduos, foram retiradas 18 toneladas de material e entulho. Uma equipe de oito garis e servidores, com o auxílio de uma retroescavadeira, três caçambas e um caminhão coletor, fez a limpeza dos espaços. “Esta é mais uma tentativa de sensibilizar a população para o descarte correto de resíduos. Estamos trabalhando a limpeza em lugares críticos da cidade e intensificaremos a fiscalização dos descartes irregulares. Pedimos que os moradores ajudem a conservar as melhorias que serão feitas nos locais”, destaca o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques. O DMLU faz a limpeza duas vezes na semana dos focos crônicos de lixo que ficam no bairro São José e uma vez na semana no bairro Aparício Borges.