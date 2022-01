Não vacinado, Djokovic recebe permissão especial e embarca para disputar Aberto da Austrália

O tenista sérvio Novak Djokovic recebeu uma "permissão de isenção" do governo da Austrália e já está a caminho de Melbourne (foto) para disputar o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, que começará no dia 17 de janeiro. O tenista recebeu permissão para disputar o torneio apesar de não estar vacinado contra a Covid-19 - requisito obrigatório para os passageiros que chegam ao país da Oceania. Nas redes sociais, o número 1 do mundo anunciou nesta terça-feira (4) que recebeu autorização do Comitê Médico independente para fazer a viagem à Austrália sem receber nenhuma dose da vacina contra o coronavírus. Nove vezes campeão do Aberto da Austrália e à procura do título que lhe permita se tornar o recordista em torneios de Grand Slam, o sérvio revelou durante a pandemia por diversas vezes ser contra a vacinação. Ele contraiu a doença em junho de 2020, quando realizou um torneio de exibição em Belgrado, mas não positivou em nenhum torneio disputado ao longo da temporada 2021.