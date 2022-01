Incêndio atinge Parlamento da África do Sul e destrói Assembleia Nacional do país

A Assembleia Nacional da África do Sul, localizada na Cidade do Cabo, foi completamente destruída após um incêndio, conforme informou o porta-voz do parlamento. "A Câmara dos Deputados foi totalmente destruída pelas chamas", disse Moloto Mothapo. O incêndio teve inicio por volta das 5h (00h no horário de Brasília) de domingo (2), na ala mais antiga do edifício, concluída em 1884. As partes mais recentes da construção datam de 1920 e 1980. O incêndio havia sido controlado na manhã desta segunda-feira (3), mas recomeçou pouco antes das 17h locais (12h no horário de Brasília). Ainda não se determinou a extensão da devastação causada pelo incidente que destruiu completamente a Assembleia Nacional sul-africana. A tragédia não deixou vítimas, mas os danos foram catastróficos e se prevê que tesouros, entre obras de arte e patrimônio que remontam ao século XVII, foram destruídos pelas chamas.