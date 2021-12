Theatro São Pedro arrecada cerca de três toneladas de alimento em 2021

Durante o ano de 2021, o Theatro São Pedro, instituição da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), ofereceu ao público diversas apresentações com ingressos mediante a doação de 2kg de alimento não perecível, em oito concertos da Orquestra Theatro São Pedro e dois shows dedicados ao cinquentenário do Dia da Consciência Negra. O resultado da ação foi uma grande movimentação social que gerou a arrecadação de aproximadamente três toneladas de alimentos não perecíveis, beneficiando 13 instituições sociais. O Theatro ressalta que, apesar das restrições de público em razão da pandemia, que foram sendo flexibilizadas com o passar do ano, foi possível arrecadar uma boa quantidade de alimentos, que possibilita ajudar instituições variadas, como a Confraria da Música RS, a Campanha Todos pela Vida, a Casa dos Artistas, o Instituto Providência e o Asilo Padre Cacique, entre outros.