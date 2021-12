Jornal pró-democracia de Hong Kong anuncia fechamento após operação na redação

O jornal digital Stand News, de Hong Kong, anunciou, nesta quarta-feira (29), o término de suas atividades. A declaração do jornal pró-democracia ocorreu após uma operação policial na redação e a detenção de funcionários e ex-funcionários da publicação. O editor chefe do jornal, Patrick Lam, foi levado do prédio da agência de notícias algemado (foto). Em um comunicado no Facebook, o jornal informa que Lam pediu demissão e os demais funcionários foram demitidos. A polícia divulgou que prendeu três homens e três mulheres, com idades entre 34 e 73 anos, e que as buscas em suas casas estavam em andamento; mas não divulgou os nomes dos detidos. O Stand News foi criado em 2014, como uma organização sem fins lucrativos, e era considerada a publicação pró-democracia de maior importância do território após o fechamento do Apple Daily neste ano.